700 Schafe fahren bei Lübeck per Fähre ins Winterquartier

Fast 700 Schafe sind am Donnerstag von Lübeck in ihr Winterquartier nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. Marcus Golejewski/dpa

Lübeck (dpa) –

Rund 640 Schafe sind in Lübeck von Ivendorf (Travemünde) mit einer Fähre in ihr Winterquartier auf Gut Brook in Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. «Alle Schafe sind gut mitgelaufen und die Formation hat gut geklappt», sagte eine Sprecherin des Landschaftspflegevereins Dummersdorfer Ufer. Mit dabei auf der rund dreistündigen Tour waren die Schäferin mit ihren fünf Hunden sowie Vertreter des Vereins.

Das Gut hatte Wiesen zur Verfügung gestellt, auf denen die Schafe jetzt bis zum März fressen können. Die Gruppe war am Morgen in Ivendorf gestartet und zur Priwallfähre gelaufen – dort wurden die Tiere verladen und zum Priwall übergesetzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tiere in ein Winterquartier ziehen, solche Umzüge hatte es laut Sprecherin auch in der Vergangenheit schon gegeben. Verantwortliche des Vereins versorgen die Tiere an ihrem Übergangsplatz mit Wasser und bringen sie immer wieder auf neue Weideflächen.

Die Schafe stehen sonst am Dummersdorfer Ufer in Lübeck, wo sie im Rahmen der Landschaftspflege eingesetzt werden. Der Umzug war nötig, weil die Tiere die Grünflächen dort bereits vollständig abgeweidet hatten. Im März kommen die Tiere zurück.