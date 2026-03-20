66-Jähriger kracht mit Pkw gegen Baum und stirbt

Visselhövede (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 210 bei Visselhövede ist ein 66 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr am Donnerstag mit seinem Pkw in Richtung Bellen, als er in einer Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Aufprallwucht war demnach so erheblich, dass der Baum umstürzte. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.