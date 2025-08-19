64-Jähriger prallt mit Auto und Anhänger gegen Baum – tot

Bohmte (dpa/lni) –

Ein 64-Jähriger ist mit seinem Auto samt Anhänger im Landkreis Osnabrück frontal gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Autofahrer kam mit seinem Gespann am Dienstag in Bohmte von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Grundstückshecke, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrt endete dann an einem Baum. Der 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall Ursache für den Unfall war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.