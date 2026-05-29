46-Jähriger bei Streit in Hamburger Park mit Messer verletzt

Die Hamburger Polizei hat nach einem blutigen Streit in einem Park einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Er erlitt nach Angaben der Polizei zwei Messerstiche in den Oberkörper. Zeugen der Tat in einem Park am Veringkanal leisteten Erste Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten führten den 46-Jährigen nach dem Vorfall am Donnerstagabend ab. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» über die Tat berichtet.