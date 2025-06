4.000. Kreuzfahrtschiff im Kieler Hafen erwartet

Unter anderem die «AIDAnova» wird in Kürze erneut in der Landeshauptstadt erwartet. (Archivbild) Steinke/Port of Kiel/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Am Samstag erwartet der Kieler Hafen den Anlauf seines 4.000. Kreuzfahrtschiffes. Mit dem Doppelanlauf von «AIDAnova» und «MSC Euribika» am Samstag werde der Meilenstein erreicht, teilte der Seehafen mit. Im Juni 1974 war den Angaben nach die «Europa» das erste Kreuzfahrtschiff, das in den Büchern des Hafens festgehalten wurde.

«Der 4.000. Kreuzfahrtanlauf steht symbolisch für unsere gute Entwicklung im Kreuzfahrtgeschäft, wie auch für die jahrzehntelangen, vertrauensvollen Partnerschaften mit internationalen Reedereien, gezielte Investitionen in unsere Hafeninfrastruktur und einen klaren Kurs hin zu einem nachhaltigen Hafenbetrieb», sagte der Geschäftsführer des Seehafens Kiel, Dirk Claus.

Im Jahr 2023 hatte der Kieler Hafen zudem erstmals die Marke von einer Million Kreuzfahrtgästen pro Jahr erreicht. Im vergangenen Jahr gab es in Kiel 1,05 Millionen Kreuzfahrtgäste bei mehr als 180 Anläufen, hieß es bereits Ende April vom Seehafen. Auch die Prognose für das laufende Jahr entspricht in etwa dem Ergebnis der Vorsaison – so erwartet der Hafen mehr als eine Million Passagiere bei 175 Schiffsanläufen. Die Saison dauere bis in die Wintermonate.