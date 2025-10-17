22-Jährige stirbt bei riskantem Überholmanöver

Osten (dpa/lni) –

Beim Überholen auf der Bundesstraße 495 bei Osten (Landkreis Cuxhaven) ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war die Frau aus Wischhafen mit ihrem Wagen in Richtung Heimat unterwegs, als sie zwei Fahrzeuge überholen wollte.

Ein 31 Jahre alter Fahrer aus Schiffdorf habe ebenfalls zum Überholen angesetzt, ohne die bereits neben ihm fahrende Frau zu bemerken. Beide Autos touchierten sich ‒ woraufhin die 22-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte.

Die junge Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang gesperrt.