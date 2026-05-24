200.000 Euro Schaden bei Brand in Schüttorf

Schüttorf (dpa/lni) –

Bei einem Brand in Schüttorf ist ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer in einem Nebengebäude aus. Dieses griff anschließend auf eine angrenzende Hecke sowie eine Garage über. Da die Hecke zwischen einem Mehrfamilienhaus und einem Doppelhaus stand, wurden die Löscharbeiten erschwert. Die Garage und das Nebengebäude gerieten in Vollbrand. Die Feuerwehr musste unter anderem Löschschaum einsetzen.

Am Wohnhaus entstand ein äußerer Brandschaden, zudem verrauchte das Gebäude im Inneren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt, es gibt jedoch Hinweise auf einen möglichen technischen Defekt.