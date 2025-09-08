200.000 Euro für Hamburgs Programm- und Stadtteilkinos

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat die Hamburger Kinopreise 2025 im Magazin Filmkunsttheater verliehen. Die von der Kulturbehörde mit 100.000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an 16 Programmkinos und -initiativen der Hansestadt, teilte die Behörde mit. Neu in diesem Jahr: Der Moin Kinobonus, mit dem die Moin Filmförderung die Kinos mit zusätzlichen 100.000 Euro unterstützt.

«Einmal im Jahr stehen bei den Hamburger Kinopreisen Kinos und Initiativen im Mittelpunkt, die für eine vielfältige und originelle Programmkinolandschaft sorgen», sagte Brosda. Er dankte den Machern für ihre engagierte Arbeit.

Helge Albers, Geschäftsführer der Moin Filmförderung, ergänzte: «Hamburgs Kinos haben im vergangenen Programmjahr wieder mit außergewöhnlichem Filmrepertoire, kreativen Formaten und großer Leidenschaft begeistert. Mit dem neuen Moin Kinobonus wollen wir dieses besondere Engagement unterstreichen und Danke sagen – denn die Programm- und Stadtteilkinos bilden das Herzstück der Hamburger Kinofilmbranche.»

Ausgezeichnet wurden das Abaton Kino (Rotherbaum), das 3001 Kino (Sternschanze), die Zeise Kinos (Ottensen), das Studio Kino (Altona-Altstadt), B-Movie (St. Pauli), Koralle Lichtspielhaus (Volksdorf), das Alabama Kino (Winterhude), das Blankeneser Kino, das Elbe Kino (Osdorf), der FilmRaum (Eimsbüttel), Lichtmeß (Ottensen), das Magazin Filmkunsttheater (Winterhude), das Savoy Filmtheater (St. Georg), Passage das Kino (Altstadt) und das SchanzenKino73. Einen Sonderpreis erhielt das mobile Kino «A Wall is a Screen».