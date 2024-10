20-Jähriger schwebt nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Ein junger Autofahrer schwebt nach einem schweren Unfall in Lebensgefahr. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Kutenholz (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Kutenholz im Landkreis Stade ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei in der Nacht mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Ursachen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte er mit seinem Auto in einen entgegenkommenden Wagen.

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 20-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.