18-Jähriger rast mit getuntem E-Scooter durch Itzehoe

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ist mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde durch Itzehoe gerast. Mit einem mutmaßlich technisch veränderten Fahrzeug ohne Versicherungskennzeichen fuhr der junge Mann am Montagabend mitten durch das Stadtgebiet, sodass mehrere Personen ausweichen mussten, wie die Polizei mitteilte. Es wurde niemand verletzt.

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei welcher der 18-Jährige deutlich schneller als die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde fuhr, stoppten ihn die Beamten schließlich in einer Sackgasse.

Schreckschusswaffe gefunden

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie dem Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

Da die Beamten eine Schreckschusswaffe bei dem Mann fanden, muss er sich darüber hinaus in einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.