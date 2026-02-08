16-Jähriger fährt mit 45 km/h über die A27

Schiffdorf (dpa/lni) –

Ein 16-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit einem Leichtkraftfahrzeug auf der Autobahn 27 gefahren. Wie die Polizei mitteilte, konnten Beamte das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt kontrollieren. Der Jugendliche gab an, den Anweisungen seines Navigationsgeräts gefolgt zu sein. Um auf der Autobahn zu fahren, ist allerdings eine Höchstgeschwindigkeit von über 60 Kilometern pro Stunde erforderlich. Ein Leichtkraftfahrzeug kann jedoch höchstens 45 Kilometer pro Stunde fahren. Offensichtlich hatte der 16-Jährige sich keine Gedanken darüber gemacht, dass er mit dem langsam fahrenden Fahrzeug eine Gefahr darstellte. Ihm steht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bevor.