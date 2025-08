150.000 Euro Schaden bei Saunabrand in Freizeitbad

Delmenhorst (dpa/lni) –

Bei einem Brand im Saunabereich eines Freizeitbads in Delmenhorst ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in einem Nebengebäude niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Betrieb im Schwimmbad läuft demnach weiter.

Der Brand war am Vormittag rund 15 Minuten nach Öffnung des Freizeitbads in der Sauna ausgebrochen. Der Rauch drang aus der Dachkonstruktion des Nebengebäudes. Personen befanden sich laut Polizei nicht in der Sauna. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.