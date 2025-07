Nach tödlichem Brand in Wilhelmshaven: Polizei schaltet Hinweisportal für Zeugenbeobachtungen frei

In den frühen Morgenstunden des 23.06.2025 kam es in der Marktstraße in Wilhelmshaven (Niedersachsen) zu einem folgenschweren Brand in einem Wohnhaus, bei dem ein vierjähriges Kind verstarb. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ab ca. 02:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Marktstraße / Börsenstraße gemacht? Ab sofort ist dazu ein Hinweisportal geschaltet: https://nds.hinweisportal.de/~portal/de/select

Neben Hinweisen können dort auch Fotos und Videos im Zusammenhang mit diesem Vorfall hochgeladen werden. Hinweise können weiterhin auch direkt bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter der Telefonnummer 04421 942-104 abgegeben werden.

SAT.1 REGIONAL/Polizeidirektion Wilhelmshaven/Friesland