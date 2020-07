Nach Rassismus-Debatte: Mohren-Apotheke in Kiel ändert ihren Namen

Denkmälern geht es an den Kragen, doch nicht nur denen aus Stein. In der Debatte über Rassismus und Kolonialismus werden längst auch Symbole, Logos und alte Witze infrage gestellt. Bands ändern ihre Namen, Klassiker aus Film und Comedy kommen wegen ihrer Klischees auf den Prüfstand.

Im Alltag begegnet man immer wieder belasteten Begriffen aus der Kolonialzeit – nicht selten zum Beispiel Apotheken mit dem Wort „Mohr“ im Namen. In Frankfurt am Main entfernte eine Apotheke 2018 ihr Logo, das eine schwarze Frau mit Turban und großen Ohrringen zeigte. Genauso jüngst in Wien: Eine Pharmazeutin verdeckte das diskriminierende Bild eines Schwarzen im Schaufenster ihrer „Mohren-Apotheke“, eine Änderung des Namens soll folgen.

Auch in Kiel hat sich der Apothekeninhaber Jens Rath und sein Team für eine Umbenennung entschieden. Die „Mohren-Apotheke“ an der Holtenauer Straße gibt es schon seit 1923. Nun will das Traditionshaus aber eine seinen Namen ändern. Die „Black Lives Matter“-Bewegung hat auch die Kieler Apotheke wach gerüttelt. So erklären sie in einem Facebook-Beitrag: „Die aktuellen Ereignisse in den USA haben weltweite Demonstrationen und Diskussionen zum Thema Rassismus ausgelöst. Wir wollen uns dem nicht entziehen und setzten ein Zeichen! Der Name der Apotheke wird zeitnah geändert.“ Der Name „Mohr“ sei zunehmend negativ besetzt und somit auch nicht mehr den aktuellen Geschehnissen entsprechend.

In Deutschland gerät mittlerweile zum Beispiel die Mohrenstraße in Berlin in den Fokus. Zudem sollen im Stadtteil Wedding die an deutsche Kolonialherren erinnernde Bezeichnungen nach jahrelanger Diskussion ersetzt werden. Immer wieder gab es in der Vergangenheit auch Kritik am Emblem der Sarotti-Schokolade – ebenso an einem Mainzer Dachdeckerbetrieb namens Neger, der in seinem Firmenlogo ein Männchen mit dicken Lippen und riesigen Ohrringen zeigt.

In der Regel wurden solche Zeichen oder Namen mit Verweis auf die Tradition verteidigt. Ob ein solches Argument in der weltweiten Rassismus-Debatte von heute noch ausreicht, wird sich zeigen.

Mit dpa