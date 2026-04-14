Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel (Schleswig-Holstein) will das Thema Altmunitionsräumung wieder stärker ins Bewusstsein der Politiker:innen und Bürger:innen rücken. So gab es am Dienstag einen ganztägigen Workshop mit Vertreter:innen aus der Landesverwaltung, Wissenschaft und Industrie – mit dem Ziel, gemeinsame Handlungsschritte für die kommenden Jahr zu entwickeln.