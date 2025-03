Motorradfahrer bei Unfall in Hude tödlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Hude (Niedersachsen), bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Das teilte die Polizei Delmenhorst am Freitag mit.

Der 69-jährige Mann aus Hatten war zur Unfallzeit mit seinem Motorrad auf der Nordenholzer Straße in Richtung Langenberger Straße unterwegs. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve zwischen den Straßen „Auf dem Berg“ und „Hohenbökener Weg“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Der 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Nordenholzer Straße musste nach dem Unfall zunächst gesperrt werden.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Delmenhorst