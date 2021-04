Miniatur-Wunderland stellt neuen Weltrekord auf

Das Hamburger Miniatur-Wunderland hat die coronabedingte Schließung für einen klangvollen neuen Weltrekord genutzt.

Die Betreiber der Modelleisenbahn-Ausstellung veröffentlichten am Ostermontag das Video eines Zuges, der auf einer eigenen Trasse durch die gesamte Anlage fährt und dabei bekannte Klassikmelodien intoniert. Auf der Elektrolok sind zwei kleine Klöppel montiert, die im Fahren gegen Gläser schlagen. Die Gläser sind jeweils so hoch mit Wasser gefüllt, dass sie beim Anschlagen die entsprechende Töne erzeugen.

Die Zugfahrt mit dem Klassik-Medley, die nach knapp sechs Minuten am Vatikan endet, präsentierten die Miniatur-Wunderland-Betreiber am 17. März erfolgreich Vertretern von Guinness World Records, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Damit hält die Hamburger Touristen-Attraktion jetzt den Titel „Longest melody played by a model train“. „Ich bin unfassbar stolz auf diesen Rekord und dieses wunderschöne Video“, erklärte Mitgründer Frederik Braun. Das Miniatur-Wunderland, das im vergangenen Jahr auf rund eine Million Gäste verzichten musste, hofft nun auf viele Klicks weltweit.

Bis zum frühen Nachmittag wurde das Video bei Youtube bereits knapp 157 000 Mal abgerufen. Der Sprecher des Miniatur-Wunderlandes, Sebastian Drechsler, berichtete, dass es auch bereits tausendfach zum Beispiel in Japan, Australien und in den USA angesehen wurde. „Die Resonanz ist unglaublich.“

Mit dpa

