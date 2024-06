Mann übergießt Ex-Frau in Kiel mit Säure

Nach einem Säureangriff auf seine Ex-Frau muss ein 54 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft in Kiel (Schleswig-Holstein) am Freitag mitteilte. Der Tatverdächtige hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die 28 Jahre alte Frau in einem Kieler Bordell mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden später stellte sich der Mann der Polizei in Hannover (Niedersachsen).

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Ex-Mann der Frau. Beide sind bulgarische Staatsangehörige. Die Frau kam mit großflächigen Verätzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte eine Flasche sicher, in der sich noch Reste der Flüssigkeit befanden. Zu deren Zusammensetzung gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu Motiven und Hintergründen der Tat dauern an. Die schwer verletzte Frau befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.

SAT.1 REGIONAL/dpa