LIVESTREAM um 13:00 Uhr: Wie steht es um die aktuelle Corona-Lage in Hamburg?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Hamburg auf einem hohen Niveau. Aber wie steht es um die aktuelle Corona-Entwicklung in Hamburg? Am heutigen Freitag will Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher um 13:00 Uhr über die derzeitige Lage informieren. 17.30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz LIVE auf der Website und auf Facebook.

Am Donnerstag sind in der Hansestadt 660 neue Fälle registriert worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg damit 18.915 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat den Virologen Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, den Epidemiologen Prof. Dr. Gérard Krause, die Infektionsmedizinerin Prof. Dr. Marylyn Addo, den Intensivmediziner Prof. Dr. Stefan Kluge, den Allgemeinmediziner Prof. Dr. Martin Scherer und den Präsidenten der Hamburger Ärztekammer, Dr. Pedram Emami, zu einem Expertengespräch ins Hamburger Rathaus eingeladen und berät mit ihnen sowie der Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie, ihre Einschätzungen zur weiteren Entwicklung und die Entscheidungen, die in den kommenden Monaten zu treffen sind.