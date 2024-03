Leuchtturmwärter auf Wangerooge gesucht: 1.100 Bewerbungen für die Stelle

Auf der Suche nach einem neuen Leuchtturmwärter oder einer neuen Leuchtturmwärterin ist die kleine Nordseeinsel Wangerooge mit Bewerbungen überschüttet worden. Rund 1.100 Bewerbungen seien bei der Inselgemeinde eingegangen, sagte Rieka Beewen, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters auf Wangerooge, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist wirklich verrückt“, sagte sie. „Da haben wir nicht mit gerechnet.“ Nach einer größeren medialen Berichterstattung hätten in den vergangenen Wochen Bewerbungen aus ganz Deutschland das Inselrathaus erreicht, teils auch aus dem europäischen Ausland, etwa aus Polen und Tschechien.

Auf die kleine Verwaltung der ostfriesischen Insel komme nun „ein Haufen Arbeit“ zu, so Beewen, die auch Kurdirektorin ist. Denn im Rathaus der rund 1.200 Einwohner:innen zählenden Urlaubsinsel arbeiten gerade mal ein Dutzend Verwaltungskräfte – nur eine Angestellte beschäftigt sich mit der Personalarbeit. „Da müssen wir ihr nun unter die Arme greifen“, sagte Beewen mit Blick auf die Bewerberflut. „Das ist alleine nicht zu bewerkstelligen.“

Der 39 Meter hohe, denkmalgeschützte Alte Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen der Nordseeinsel. Anfang Februar hatte die Gemeinde den ungewöhnlichen Arbeitsplatz per Stellenanzeige ausgeschrieben. Die Insel sucht allerdings keinen Leuchtturmwärter im herkömmlichen Sinne – die gibt es schon seit Ende der 1990er-Jahre nicht mehr an Nord- und Ostsee. Der Leuchtturm, der seit 1969 nicht mehr in Betrieb ist, wird von der Insel touristisch genutzt, etwa als Aussichtsplatz. Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben daher Ticketverkauf, Einlasskontrolle und der Verkauf von Souvenir-Artikeln.

Ein Blick auf den alten Leuchtturm der Insel. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Einige Bewerbungen seien sichtbar nur aus Spaß abgeschickt worden, der Großteil sei aber ernsthaft gemeint, sagte Beewen. Die Inselgemeinde will allen Bewerber:innen antworten, zunächst würden alle Zuschriften nach und nach gesichtet. Dann soll zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Aus dem anvisierten Dienstbeginn Anfang Mai wird laut Beewen allerdings voraussichtlich nichts. Erst müssten alle Bewerbungen abgearbeitet werden.

Angesichts der großen Aufmerksamkeit hofft die Inselgemeinde nun, dass sich vielleicht manche der Bewerber:innen auch noch für andere freie Stellen auf der Urlaubsinsel interessieren. Denn wie auf vielen Nordseeinseln zählt der Personalmangel auch auf Wangerooge zu den drängendsten Sorgen der Insulaner:innen. „Das ist ein totales Thema“, sagte Beewen. „In der Kinderanimation haben wir zurzeit noch ein Loch und wir sind 14 Tage vor Ostern.“ Rund um Ostern beginnt an der Küste die Tourismussaison.

Die Kurdirektorin ist zuversichtlich, dass sich unter den vielen Bewerbungen ein passender Kandidat für den Alten Leuchtturm findet. „Unter 1.100 Bewerber:innen sollte der oder die Richtige für uns dabei sein. Da gehe ich stark von aus“, sagte Beewen mit einem Schmunzeln.

SAT.1 REGIONAL/dpa