Neues Buch über Brustkrebs: 24 starke Frauen machen Mut – Lesung in Kiel

Mutmacherinnen – Power-Impulse für ein Leben mit Brustkrebs. Foto: Buchcover KLHE-Verlag

Die Diagnose Brustkrebs schockiert. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr wie es war. Wie der Weg durch die Therapie zurück ins Leben mit Kraft und Zuversicht gelingt, zeigen 24 starke Frauen der Kieler BrustkrebsSprotten in ihrem gerade veröffentlichten Buch auf und laden zugleich ein zur Premieren-Lesung am heutigen Mittwoch, 20.04.2022, im Atlantic Hotel Kiel.

Die Neuerscheinung „MUTMACHERINNEN – Power-Impulse für ein Leben mit Brustkrebs“ von Esther Irmer (Hg.) sticht aus der Masse an Büchern über Krebs heraus, denn es ist ein Gemeinschaftswerk von 24

selbstbetroffenen Frauen mit dem bemerkenswerten Anspruch „genau den Ratgeber zu schreiben, den wir bei unserer eigenen Diagnose vergeblich gesucht haben“. Dass dieses gelungen ist, hebt die 2019 ebenfalls an Brustkkrebs erkrankte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, in ihrem Geleitwort hervor: „Es ist ein gutes, anrührendes Buch. Unverblümt und offen und mit dem richtigen Schuss Humor vermitteln die hier aufgeschriebenen Geschichten das gute Gefühl, aufgefangen zu werden in einem Netzwerk positiver Power-Frauen.“ Die thematisch schlüssig gebündelten Erfahrungsberichte zu den klassischen Therapierschritten wie Chemo- und Strahlentherapie sowie Brustoperation und -rekonstruktion werden ergänzt um äußerst nützliche Praxistipps, originelle Rezeptideen und das richtige Maß an medizinischer Tiefe mit vielen wertvollen Links auf weiterführende Informationen. Zu Wort kommen auch Familie und Freunde der Frauen und liefern damit Angehörigen eine Orientierung.

70.000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland

Mit rund 70.000 Neuerkrankungen im Jahr ist Brustkrebs die in Deutschland mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jede zehnte Patientin ist jünger als 45 Jahre, viele von ihnen stehen im Berufsleben und sind mitten in der Familienplanung. Die Krebsdiagnose ist ein Schock, doch die Heilungschancen bei Brustkrebs sind gut.

Erlöse des Abends werden gespendet

Neuerkrankte und Angehörige sollen bei der Lesung am Mittwoch nützliche Tipps erhalten und können sich an den Messeständen der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft und des Universitätsklinikums über Gesundungswege informieren. Schirmherr der Veranstaltung ist Ministerpräsident Daniel Günther. Alle Erlöse des Abends fließen zu 100 Prozent an BrustkrebsSprotten e.V. zur Unterstützung brustkrebserkrankter Frauen. Die Tickets kosten 5 Euro.

Mehr Infos

Karten können per Mail unter selbsthilfe@brustkrebssprotten.de bestellt werden.

Informationen und Hilfe finden Betroffene sowie Angehörige auch direkt beim Verein der BrustkrebsSprotten.

