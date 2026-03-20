Am heutigen Freitag haben Jugendliche in der Bremischen Bürgerschaft Platz genommen, denn dort wurde das Landesfinale von „Jugend debattiert“ ausgetragen. Die Sieger:innen durften sich über den Einzug ins Bundesfinale in Berlin freuen.
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