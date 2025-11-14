Kriminalität an Bahnhöfen: Bundespolizei mit verstärkten Kontrollen im Einsatz

Geplant sind unter anderem am Hauptbahnhof Hannover verstärkte Streifen und Kontrollen. (Symbolbild) Philipp Schulze/dpa

Mit verstärkten Kontrollen will die Bundespolizei an diesem Wochenende gegen die Kriminalität an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen vorgehen – unter anderem in Hamburg, Hannover und Bremen. Die Kontrollen in den beiden Nächten auf Samstag und Sonntag sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes, der sich gezielt gegen Gewaltdelikte an Bahnhöfen richtet, wie die zuständige Bundespolizeidirektion Hannover mitteilte.

Ziel sei es, Gewaltdelikte zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken. Im Fokus stehen laut Bundespolizei insbesondere Bahnhöfe in Großstädten und in mittelstädtischen Gebieten, an denen es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen kam. Geplant sind dort verstärkte Streifen und Kontrollen im Bahnhofsgebiet.

Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof

Im Hamburger Nahverkehr gilt seit Dezember vergangenen Jahres ein Waffenverbot. Schon seit Oktober 2023 dürfen am Hauptbahnhof keine Waffen mehr mitgeführt werden. Seither stellte die Polizei nach Angaben der Innenbehörde allein dort rund 1.200 Waffen sicher, darunter rund 900 Messer.

SAT.1 REGIONAL/dpa