Kommt ein 49-Euro-Ticket? Verkehrsminister stellen Ergebnisse vor

Am zweiten Tag der Verkehrsministerkonferenz im Land Bremen könnte sich am heutigen Donnerstag entscheiden, ob und wann es eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gibt. Dabei gilt ein Ticket für 49 Euro im Monat als eine Option. Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder hatten sich aber in der vergangenen Woche in Finanzfragen nicht einigen können.

Die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz sollen am heutigen Donnerstag gegen Mittag (12:30 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Bremerhaven vorgestellt werden, an der auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilnehmen soll.

Bund-Länder-Arbeitsgruppe: 49 Euro im Jahresabo

In einem Eckpunktepapier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Konferenz heißt es, das Ticket solle zum Start für den Preis von 49 Euro im Jahresabo erhältlich sein. Dieser Startpreis führe zu einem hohen Anteil von Neukunden und habe eine hohe Klimawirkung. Das Ticket solle bundesweit gültig sein. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur vor, zunächst berichteten die „Rheinische Post“ und das Portal „The Pioneer“ darüber.

Alternative: 29 Euro für Schüler und Studenten, 69 Euro für alle anderen

Die Alternative zu dem 49-Euro-Fahrschein ist dem Eckpunktepapier zufolge ein Ticket, für das Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie einkommensschwache Menschen 29 Euro zahlen sollen. Für alle anderen soll es 69 Euro kosten.

Bündnis fordert neues Straßenverkehrsrecht

Ein Bündnis lokaler und überregionaler Organisationen plant, eine Petition an Wissing und die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder zu übergeben. Nach Angaben des Bündnisses haben bislang mehr als 87.000 Menschen die Petition unterschrieben. Sie fordern unter dem Slogan „Vorfahrt für Kinder“ ein neues Straßenverkehrsrecht.

Mit dpa