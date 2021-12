Kinderpornografie: Polizei stellt nach Durchsuchungen große Anzahl von Dateien sicher

Am Donnerstagmorgen hat die Ermittlungsgruppe Kinderpornografie der Polizei insgesamt 19 Objekte in Schleswig-Holstein (Pinneberg, Schenefeld (HH), Halstenbek, Elmshorn, Barmstedt, Itzehoe, Kronsmoor, Brokstedt, Hohenlockstedt, Besdorf, Grevenkop, Büsum und Warwerort) durchsucht. Die Verfahren würden sich laut Polizei gegen 19 Beschuldigte im Alter von 18 bis 50 Jahren richten, die nicht in einem Sachzusammenhang zueinander stünden.

In einigen Fällen ergebe sich der Tatverdacht, dass die Verdächtigen in Messengergruppen Dateien empfangen haben. Dabei sei jedoch zu prüfen, ob ein tatsächlicher Besitzwille bestand oder die Daten ungewollt auf ihre Endgeräte gelangten. Die Kriminalpolizei rät daher dringend dazu, keinen Messengergruppen anzugehören, deren Mitglieder und Nutzerverhalten man nicht kennt.

Bei den Maßnahmen wurde eine große Anzahl von Speichermedien sichergestellt, die nun von den Ermittlerinnen und Ermittlern ausgewertet werden.