Junglandwirtetag 2020: Klöckner spricht bei Niedersachsens Landwirten

Es sind vor allem die jungen Landwirte, die kommende Generation, die seit Oktober massiv ihren Unmut über fehlende und fachlich falsche politische Rahmenbedingungen auf der Straße mit ihren Trecker-Demonstrationen zum Ausdruck bringen. Unter dem Motto „Weiter denken – Zukunftsorientierte politische Rahmenbedingungen“ findet der Junglandwirtetag am Mittwoch in Burgdorf statt. Hier wollen die Junglandwirte mit politischen Entscheidern über die Perspektiven der Landwirtschaft sprechen.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihr Kommen zugesagt und will zum Thema „Nachhaltig und smart Veränderung gestalten – Perspektiven für Deutschlands junge Landwirtschaft“ sprechen. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast stellt sich ebenfalls den Fragen der Landwirten.

Ernteschäden enorm

Julia Klöckner (CDU) hatte die damaligen Ernteschäden im August 2018 als Ereignis „nationalen Ausmaßes“ eingestuft – und erstmals seit 2003 wieder Bundeshilfen wegen einer Dürre zugesagt. Der Bund und 14 Länder stellten dann jeweils bis zu 170 Millionen Euro bereit. Schwelle für eine Unterstützung war, dass Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind. Gerechnet worden war mit bis zu 10 000 betroffenen Höfen. Kein Interesse an Hilfsprogrammen hatten Rheinland-Pfalz und das Saarland angemeldet.

In Hamburg konnten den Zahlen zufolge fünf Betriebe Dürrehilfen in Anspruch nehmen. Die Bauern erhielten demzufolge insgesamt 262 200 Euro. In Schleswig-Holstein wurde den Bauern nach der Dürre mit 17,57 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Dort bekamen 671 Betriebe eine Finanzspritze. Die Kosten für die Nothilfen teilen sich Land und Bund. In Mecklenburg-Vorpommern wurden 39,07 Millionen Euro an 479 Betriebe ausgezahlt.

Im bundesweiten Schnitt lagen die Hilfszahlungen bei 43 800 Euro pro Betrieb, wie das Ministerium erläuterte. 71 Prozent der unterstützten Betriebe waren demnach Einzelunternehmen, also meist Familienbetriebe. Neben dem stark von der damaligen Dürre betroffenen Brandenburg gingen auch große Anteile der Hilfszahlungen nach Sachsen-Anhalt (56,2 Millionen Euro) und Niedersachsen (54,3 Millionen Euro) – dort bekamen fast 3300 Betriebe Hilfen, die höchste Zahl im Vergleich der Länder.

Mit dpa