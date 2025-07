Junger Affe erstickt in Kletternetz im Tierpark Hagenbeck

Ein junger Affe ist beim Spielen in seinem Außengehege im Tierpark Hagenbeck tödlich verunglückt. Foto: Andy Ertel/Tierpark Hagenbeck

Trauer im Tierpark Hagenbeck in Hamburg: Ein junger Affe ist beim Spielen in seinem Außengehege tödlich verunglückt. Wie der Tierpark auf Instagram erklärte, strangulierte sich der Mandrill an einem Kletternetz. Das Kletternetz sei sofort entfernt worden. „Wir sind unendlich traurig über diesen Vorfall“, teilte der Tierpark in dem Social-Media-Beitrag mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Eine Pflegerin habe am Dienstagvormittag das leblose Äffchen bemerkt, so der Tierpark. Kurz danach seien die übrigen Tiere aus dem Gehege geholt worden, damit Mitarbeiter den toten Mandrill bergen konnten. Es sei ein „tragischer Unfall“ gewesen.

SAT.1 REGIONAL/dpa