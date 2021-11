Inklusive Kita in Hamburg verliert Räumlichkeiten – 50 Kinder suchen neues Zuhause

Kinder in einer Kita. Foto: Pixabay/Symbolbild

Der Kindervilla Fruchtallee e. V. ist eine der ersten inklusiv arbeitenden Elterninitiativen in Hamburg. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren entwickelte sich der Verein zu einer wichtigen Institution im Stadtteil Eimsbüttel. Dort werden Kinder mit und ohne Entwicklungsauffälligkeiten vom Krippenalter bis zur Einschulung nach dem Prinzip der Inklusion betreut. Nachdem der Vermieter Eigenbedarf anmeldete, ist es dem Verein auch nach intensiver Suche bisher nicht geglückt, geeignete neue Räume für die Kindertagesstätte zu finden. Im Sommer 2023 läuft der Mietvertrag aus. Der Verein fürchtet das Aus für die Kindervilla.

Noch im Jahr 2012 schrieb der Vermieter: Diese inklusive Kindertagesstätte „gehört seit 20 Jahren zu Eimsbüttel und ist eine schützenswerte Einrichtung, die wir […] auf jeden Fall erhalten möchten.“ 2013 hieß es weiter, „dass [… der Vermieter] nicht plant, die Räume in der Kindervilla […] für sich in Anspruch zu nehmen. Der Kindervilla Fruchtallee e. V. kann davon ausgehen, dass seine Nutzung des Hauses langfristig gesichert ist.“ Nach dieser Interessenbekundung an einem langfristigen Mietverhältnis, investierte der Verein in hohem Umfang in das Gebäude an der Christuskirche 1, um einen Krippenausbau und weitere Elementarplätze zu realisieren.

Vermieter kündigt überraschend Eigenbedarf an

Ende 2016 kündigte der Vermieter dann doch überraschend Eigenbedarf an. Seitdem haben sich Team und Eltern mit großem Engagement um eine neue Bleibe für die Kindervilla Fruchtallee bemüht, jedoch bisher ohne Erfolg. „Wir sind bestürzt und fassungslos, wie leichtfertig unser Vermieter, Behörden und Politik den Verlust unserer Kita hinnehmen,“ sagt Kitaleiterin Anke Wortmann.

„Wir kennen alle den Hamburger Immobilienmarkt und wissen, dass wir die Nadel im Heuhaufen suchen,“ sagt Jörn Springer. „Dass unser Vermieter nach über 30 Jahren ordentlichen Mietverhältnisses und nach umfangreichem Umbau Eigenbedarf anmeldet und auch die Behörden uns bisher keine Unterstützung bei der Suche nach neuen Räumen geben können, erschüttert uns sehr. Wir hoffen, dass es noch gelingt, eine neue Immobilie zu finden, damit dieser besondere Ort erhalten bleiben kann. Dafür benötigen wir jetzt Hilfe.“

Kita Ankerpunkt für viele Kinder bis ins Erwachsenenalter

Für viele der in der Kindervilla betreuten Kinder bleibt diese besondere Kindertagesstätte ein Ankerpunkt bis ins Erwachsenenalter. Dort wird eine Gemeinschaft gelebt, in der die Diversität von den Kindern bis hin zu den Beschäftigten gelebte Normalität darstellt. Durch diese tief verankerte Haltung zur Inklusion leistet die Kindervilla einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, der weit über die Kinderbetreuung hinausgeht.

Gebäude muss bis Sommer 2023 frei sein

Der Vermieter hat 2021 unmissverständlich signalisiert, dass die Kindervilla das Gebäude an der Christuskirche bis Sommer 2023 freimachen müsse, da eigene Nutzungspläne mit der Immobilie verfolgt würden. Die Kindervilla wendet sich nun mit ihrer Not an die Öffentlichkeit: Dringend wird eine geeignete Immobilie gesucht, damit die Kindervilla Fruchtallee ihren gesellschaftlichen Auftrag im Stadtteil auch in Zukunft erfüllen kann. Denn ihr Aus wäre ein schwerer Verlust für die 50 Kinder und deren Familien, für die 15 Beschäftigten und für den Stadtteil Eimsbüttel.