Initiative „Hamburg testet Grundeinkommen“ scheitert bei Volksentscheid

Der Volksentscheid zu einem Grundeinkommen-Modellversuch droht aus Sicht der Initiatoren zu scheitern. Jonas Walzberg/dpa

Ein erster staatlicher Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg ist gescheitert. Nach Auszählung beim Volksentscheid „Hamburg testet Grundeinkommen“ haben 62,5 Prozent dagegen gestimmt, 37,5 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,6 Prozent.

Modellversuch: Grundeinkommen für 2.000 Menschen in Hamburg

Die Initiatoren wollten in dem ersten staatlichen Modellversuch 2.000 repräsentativ ausgewählte Hamburgerinnen und Hamburger drei Jahre lang mit einem Grundeinkommen ausstatten. In diesem Jahr wären dies monatlich 1.346 Euro zuzüglich Krankenversicherung gewesen. Eigene Einkommen würden jedoch angerechnet.

Würde der Modellversuch 2027 beginnen, würden auf die Stadt nach Berechnungen der Initiative Kosten in Höhe von circa 50 Millionen Euro zukommen.

Die Initiative möchte in einem wissenschaftlichen Verfahren herausfinden, ob das Grundeinkommen funktionieren kann. So zeigte sich der emeritierte Volkswirtschaftsprofessor und Gründungsdirektor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, Prof. Thomas Straubhaar, vor der Abstimmung überzeugt, dass der Hamburger Modellversuch die Chance eröffnen würde, «zu lernen, wie ein Grundeinkommen gestaltet sein muss, um die Erwartungen – auch kommender Generationen – an einen fairen, bezahlbaren und starken Sozialstaat zu erfüllen».

Fast alle Bürgerschaftsfraktionen gegen den Modellversuch

Es gab aber auch erhebliche Kritik. Abgesehen von den Linken waren alle Bürgerschaftsfraktionen gegen das Grundeinkommen. SPD und Grüne hielten das Modell für zu teuer, es liefere auch keinen wissenschaftlichen Mehrwert, weil es an anderer Stelle bereits Modellversuche gegeben habe.

Außerdem sei das Grundeinkommen gar nicht bedingungslos, weil Einkommen angerechnet würden. Für die CDU stellt der Volksentscheid «ein kostspieliges, unausgereiftes Projekt zur Abstimmung, das mehr Fragen aufwirft als beantwortet».

Es war bereits der zweite Anlauf der Initiative zur Einführung eines Modellversuchs. Anfang 2020 hatten die Initiatoren schon einmal die notwendige Zahl von 10.000 gültigen Unterschriften zusammenbekommen. Ein anschließend geplantes Volksbegehren war jedoch im Sommer 2023 vom Hamburgischen Verfassungsgericht auf Antrag des rot-grünen Senats gestoppt worden. Die Initiatoren hatten ihren Gesetzentwurf daraufhin überarbeitet und die neue Initiative gestartet.

SAT.1 REGIONAL/dpa