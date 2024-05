Holstein Kiel steigt erstmals in 1. Fußball-Bundesliga auf – Ausnahmezustand in Kiel  

Freudetrunken haben tausende Fußballfans vor dem Stadion des Zweitligisten Holstein Kiel und auch in der Stadt den historischen Aufstieg ihres Vereins in die Bundesliga gefeiert. Als der Schlusspfiff ertönte, wurde ein Feuerwerk gezündet. Zahlreiche Anhänger stürmten das Spielfeld. Später begannen Autokorsos in die Innenstadt.

Die Spieler feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg. Axel Heimken/dpa

Selbst die Polizisten schienen von der Freude der Feiernden angesteckt worden zu sein und sorgten teils bestens gelaunt für Ordnung. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, kam es bei den Feierlichkeiten zwar auch zu einzelnen Würfen mit Flaschen. Dabei sei ein Polizist an der Schulter getroffen worden – er habe seinen Dienst allerdings unverletzt weiterführen können. Insgesamt sei die Stimmung vor dem Stadion sehr gelassen gewesen.

Aufstiegsfeier am Pfingstmontag

„Es ist unglaublich: Kiel ist in die Erste Liga aufgestiegen“, sagte der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Es sei ein historischer Erfolg für den Verein, die Stadt und ganz Schleswig-Holstein. „Ich bin megastolz auf das Team um Trainer Marcel Rapp“, betonte er. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt selbst plant eine Aufstiegsfeier am Pfingstmontag (20. Mai).

Die Spieler von Kiel feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg. Axel Heimken/dpa

Auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sendete Holstein Kiel als künftig erstem Bundesliga-Club in der Geschichte des nördlichsten Bundeslands ihre Glückwünsche: „Was für ein Spiel und was für ein besonderer Moment. Ich habe richtig Gänsehaut.“ Der gesamte Landtag freue sich schon heute auf die kommende Saison im Fußball-Oberhaus.

Bislang waren die Handballer des THW Kiel das sportliche Aushängeschild der Stadt. Sie sind mit 23 Titeln deutscher Rekordmeister und gewannen auch schon vier Mal die Champions League. Am Samstagabend freuten sich die Handballer mit den Kieler Fußballern.

„Heute ist ein historischer Tag für den Kieler Sport“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Ab sofort sind wir in unserer Stadt in den beiden größten Sportarten Deutschlands erstklassig. Der THW Kiel gratuliert der KSV Holstein, den Spielern, Cheftrainer Marcel Rapp und allen Verantwortlichen rund um Ex-Zebra Wolfgang Schwenke von Herzen zum verdienten Aufstieg.“

SAT.1 REGIONAL/dpa