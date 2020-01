Das Holocaust Mahnmal in Itzehoe ist in vielerlei Hinsicht besonders: Das allererste seiner Art in Norddeutschland, 1946, also bereits kurz nach dem Krieg, errichtet, später in den einstigen Adolf-Hitler-Park verlegt und später wieder zurückversetzt. „Nie wieder!“ So lautet das Motto der Januar-Gedenktage für die Opfer des Nationalsozialismus. Am Wochenende vor und am Holocaust-Gedenktag selbst finden in Itzehoe Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Ministerpräsident Daniel Günther wird am Sonntag an der Gedenkveranstaltung am Mahnmahl teilnehmen.