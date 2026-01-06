Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Als in Niedersachsen noch Hausschweine gehalten wurden, gehörte die eigene Schlachtung zum Alltag – meist einmal im Jahr im Winter, wenn die Tiere groß und fett genug waren. Das Fleisch wurde zu Wurst verarbeitet. Heute wissen nur noch wenige, wie geschlachtet und verarbeitet wird. Im Landkreis Hildesheim werden Kurse angeboten, in denen Teilnehmer:innen lernen, wie Hausmacher-Wurst hergestellt wird.

