Hass und Mobbing im Internet sind keine Seltenheit. Gerade bei Minderheiten wie zum Beispiel transgender oder queeren Personen, die sich vor der Kamera präsentieren, nehmen Hass-Kommentare zu. Es sind vor allem Kommentare von anonymen Nutzer:innen, die ihre Abwertung gegenüber den Menschen vor der Kamera ausdrücken. Das erfährt aktuell auch transgender Journalistin Alexis Milne hautnah. Während sie über Hamburger Themen berichtet, ist die Kommentarspalte voll von Anfeindungen.