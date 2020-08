Hamburgs „Schwimmoper“ wird saniert: Versteigerung des alten Inventars für guten Zweck

Bäderland und MenscHHamburg e.V. versteigern gemeinsam Erinnerungsstücke, Inventar und Mobiliar aus Hamburgs „Schwimmoper“.

Kurz vor Beginn der umfangreichen Bau- und Modernisierungsarbeiten in der Alster-Schwimmhalle haben Hamburger*innen jetzt die einmalige Gelegenheit, einzigartige Andenken, kleine Kuriositäten und besondere Möbelstücke aus der Schwimm- und Saunalandschaft zu ersteigern. Den gesamten Erlös stellt MenscHHamburg Projekten zur Verfügung, die das Schwimmenlernen von Hamburger Kindern unterstützen.

„Wir wissen unter anderem aus vielen Gesprächen der letzten Monate, wie stark die Hamburger mit „ihrer“ Alster-Schwimmhalle verbunden sind. Daher freuen wir uns, durch die Zusammenarbeit mit MenscHHamburg eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie sich jetzt jeder ein Stück davon nach Hause holen kann“, erklärt Bäderland-Sprecher Michael Dietel.

Von Saunabänken über Startblöcke und Tribünenstühle bis zu zahlreichen Beschilderungen aus Hamburgs größter Schwimmhalle – mehr als 100 Stücke stellt Bäderland dem gemeinnützigen Verein für den guten Zweck zur Verfügung. Und so kommt im August etliches unter den Hammer, was die Hamburger*innen mit der Alster-Schwimmhalle verbinden und knapp 50 Jahre zum alltäglichen Erscheinungsbild der Schwimmoper gehörte. Diese wird in den kommenden drei Jahren aufwändig renoviert, modernisiert und erweitert.

Verein sammelte Geld, um Kindern Schwimmkurse zu finanzieren

MenscHHamburg e.V. hat sich zuletzt mit den Nicht-Festivals „Keiner kommt“ und „Einer kommt“ sehr erfolgreich für die Hamburger Kulturszene sowie die Hamburger Pflegekräfte engagiert. Mit mehr als 100 Ebay-Auktionen sammelt der Verein nun Geld, um Schwimmkurse für Hamburger Kinder zu finanzieren –

ein Thema, das bei Bäderland höchste Priorität hat. „Wassersicherheit bei Kindern ist eines unserer wichtigsten Anliegen. In unserer Schwimmschule lernen jährlich mehr als 20.000 Kinder schwimmen. Und wir freuen uns über jedes weitere Kind, das wir durch diese Aktion zu einem sicheren Schwimmer machen können“, erklärt Bäderland-Geschäftsführer Dirk Schumaier. „Schwimmen zu können, hat in einer Stadt wie Hamburg eine große Bedeutung. Entsprechend wichtig ist es, möglichst vielen Kindern den Zugang zu einer Schwimmausbildung zu ermöglichen, was wir damit unterstützen wollen“, so MenscHHHamburg Vorstandsvorsitzende Janette Klauk.

Ab dem 11. August: große und kleine Schätze für jedes Budget

Am 11. August starteten die sieben- bis zehntägigen Auktionen bei Ebay. Die Startpreise variieren von drei Euro für Beschilderungen bis zu 65 Euro für einen großen Wertsachenschrank mit 48 Fächern. So ist für jedes Budget und jeden Geschmack etwas dabei. Nach Ende der Auktionen können alle ersteigerten

Gegenstände direkt in der Alster-Schwimmhalle abgeholt werden. Alle Auktionen sind über der Ebay-Profil von MenscHHamburg aufrufbar.