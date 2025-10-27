Glücksatlas: Hamburger sind am zufriedensten – Zufriedenheit in Schleswig-Holstein sinkt

Drei Schleppschiffe zünden während des Schlepperballetts beim 835. Hamburger Hafengeburtstag auf der Elbe im Hafen Feuerwerksraketen. Die Menshcen in der Hafenstadt Hamburg sind nach aktuellem Glücksatlas die zufriedensten in Deutschland. Foto: dpa

Die Hamburger:innen fühlen sich einer Umfrage zufolge am zufriedensten mit ihren Lebensumständen. Die Hanseat:innen führen damit erneut das Länderranking im neuen „Glücksatlas“ an, den die Universität Freiburg (Baden-Württemberg) in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. Auf einer Skala zwischen 0 und 10 bewerteten die Befragten in Hamburg demnach ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 7,33 Punkten – das ist etwas weniger als 2024.

Zur Begründung führte die Untersuchung aus: „Die Hamburger sind wohlhabend, und das Glück ist ziemlich gleich verteilt.“ Außerdem biete die Stadt eine gute Versorgung mit öffentlichen Gütern.

Zufriedenheit in Schleswig-Holsteins erstmals seit 2021 gesunken

Die Lebenszufriedenheit in Schleswig-Holstein ist erstmals seit 2021 gesunken. Damit ist der Aufwärtstrend nach dem Tief während der Corona-Pandemie gebrochen und das nördlichste Bundesland rutscht im Ländervergleich von Platz 3 auf Platz 5 ab

Wie sieht es anderen Bundesländern aus?

Auf den vorderen Plätzen folgten Bayern (7,21), Rheinland-Pfalz (7,21), Nordrhein-Westfalen (7,19) und Schleswig-Holstein (7,12). Die Schlusslichter sind laut der Befragung Bremen (6,89), Berlin (6,83), das Saarland (6,78) und Mecklenburg-Vorpommern (6,06). Die Menschen in Rheinland-Pfalz und Thüringen sind demnach etwas zufriedener geworden, in Schleswig-Holstein sind sie dagegen etwas weniger erfüllt.

„Die Ungleichheit im Lebensglück zwischen den Bundesländern sinkt“, bilanzieren die Autor:innen. Die Abstände verringerten sich, weil die Spitzengruppe stagniere, während schwächere Regionen langsam zulegten.

Mecklenburg-Vorpommern mit deutlichem Unterschied

Eine Ausnahme bilde Mecklenburg-Vorpommern: „ein negativer Ausreißer mit deutlich unterdurchschnittlicher Lebenszufriedenheit und weiterhin rückläufigem Trend“, heißt es in dem Bericht. Insgesamt jedoch näherten sich die Bundesländer auf mittlerem Niveau an.

Für die Umfrage wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 insgesamt 13.905 Menschen im Alter ab 16 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach zur allgemeinen Lebenszufriedenheit befragt. Zu den Lebensbereichen Arbeit, Einkommen, Familie und Freizeit wurden durch das Markt- und Sozialforschungsinstitut Ipsos im Juni 2025 insgesamt 5.148 Bürger im Alter ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Institute für diese Bevölkerungsgruppen repräsentativ.

SAT.1 REGIONAL/dpa