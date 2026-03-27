Hat die Landesregierung Schleswig-Holsteins bewusst Akten geschwärzt und Dokumente rund um die geplante Northvolt-Batterifabrik-Ansiedlung in Heide zurückgehalten? Dies jedenfalls werfen die Oppositionsparteien der Regierung vor. Denn dem Landtag hätten entscheidende Informationen über die Northvolt-Ansiedlung gefehlt. Am Freitag fand daher die Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht in Schleswig statt.
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