Hat die Landesregierung Schleswig-Holsteins bewusst Akten geschwärzt und Dokumente rund um die geplante Northvolt-Batterifabrik-Ansiedlung in Heide zurückgehalten? Dies jedenfalls werfen die Oppositionsparteien der Regierung vor. Denn dem Landtag hätten entscheidende Informationen über die Northvolt-Ansiedlung gefehlt. Am Freitag fand daher die Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht in Schleswig statt.