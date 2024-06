„United by Football. Vereint im Herzen Europas“: So lautet das Motto der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die am Freitag startet. Am Donnerstag kamen am Flughafen Hamburg bereits die ersten Gäste an. Die tschechische Nationalmannschaft ist gelandet und wird während des Turniers ihr Quartier in der Hansestadt haben. Freitagvormittag um 11 Uhr findet das erste Mannschaftstraining statt. Dafür hat sich das Edmund-Plambeck-Stadion beim FC Eintracht Norderstedt fit gemacht. Vier Wochen lang wurde dort der Rasen gehegt und gepflegt. Im Hamburger Volksparkstadion bestreiten die Tschechen dann zwei Spiele – am 22. Juni gegen Georgien und vier Tage später gegen die Türkei.