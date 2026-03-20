Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Und ein Blick nach draußen zeigt: Das Wetter in Norddeutschland spielt aktuell mit. Schönster Sonnenschein zeigte sich im gesamten Norden. Zudem wird es draußen allmählich grün, die Blätter sprießen und die ersten Blumen blühen schon.
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