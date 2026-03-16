Flag Football ist die kontaktlose Variante des beliebten American Footballs und als Alternative zum US-Sport. Die Abläufe sind ungefähr wie beim Tackle Football. Mindestens fünf Spielerinnen und Spieler spielen je Mannschaft auf einem rund 65 Meter langen Feld. Punkte gibt es, wenn der Ball in die Endzone des Gegners getragen oder dort gefangen wird. Die Hannover Grizzlies bereiten sich momentan auf die neue Flag Football-Saison vor.
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