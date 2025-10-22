Elfjähriges Kind wird in Westerstede von Bus erfasst und stirbt

Ein elf Jahre altes Kind ist in Westerstede (Landkreis Ammerland, Niedersachsen) auf seinem Rad von einem Bus erfasst worden und infolgedessen gestorben. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr am Nachmittag ein Bus im Ortsteil Ocholt in Richtung Westerstede, als rund 100 Meter vor einer Einmündung das radfahrende Kind auf die Straße fuhr.

Ein Busfahrer konnte im Landkreis Ammerland nicht mehr einem elfjährigen Kind ausweichen, das mit seinem Rad plötzlich auf die Straße fuhr. NWM-TV/dpa

Der Busfahrer habe noch versucht, mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern. Das Kind wurde dennoch erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, hieß es. Der Bus kollidierte mit einem Baum.

Zu der Unfallstelle kamen neben Rettungskräften und der Polizei auch Notfallseelsorgende. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa