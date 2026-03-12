Elektroauto brennt in Delmenhorst: rund 100.000 Euro Schaden

In einer Hofeinfahrt in Delmenhorst (Niedersachsen) ist ein Elektroauto in Brand geraten und hat Teile eines zweistöckigen Wohnhauses in Flammen gesetzt. Als die Feuerwehr am Mittwochabend eintraf, stand das Auto in Flammen und das Feuer hatte Teile des Dachs und einen Rollladen des Hauses erreicht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die sechs Bewohner:innen des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Haus bleibt vorerst unbewohnbar. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa