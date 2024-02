Ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen

Das ehemalige RAF-Mitglied Daniela Klette. Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

Die linksterroristische RAF ist aufgelöst, doch drei frühere Mitglieder beschäftigen mit Überfällen noch immer die Ermittelnden. Nun hatten Fahnder:innen Erfolg.

Die frühere Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette (65), ist in Berlin im Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten jahrzehntelang nach den RAF-Rentnern Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Marie Luise Klette (65).

Festnahme vor allem durch die Polizei aus Niedersachsen

Bei dem Haus in der Sebastianstraße, in dem Klette gefasst wurde, handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um die Nummer 73 – ein siebengeschossiges Mietshaus. Am Dienstag standen uniformierte Polizeikräfte vor dem Haus. Der Eingang war gesperrt. Kriminaltechniker:innen waren noch vor Ort, untersuchten die betreffende Wohnung und trugen größere Kisten ins Haus, offenbar um Gegenstände abzutransportieren. Die Festnahme am Montagabend erfolgte vor allem durch die Polizei aus Niedersachsen, die Berliner Polizei war nur als Unterstützung dabei.

Die Sebastianstraße verläuft in der Gegend zum Teil unmittelbar entlang der früheren Grenze zwischen West- und Ost-Berlin, wo die Mauer entlanglief. An vielen Stellen gehörte die eine Straßenseite zum Westen und die andere zum Osten der Stadt.

Soll unter dem Namen Claudia in Berlin gelebt haben

Nach Angaben eines Nachbarn soll sie in Kreuzberg unter dem Vornamen Claudia gelebt haben. Um Geld zu verdienen, soll sie privaten Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben haben, erzählte der Mann mittleren Alters am Dienstag vor dem Haus in der Sebastianstraße. Er habe sich öfter mit Klette, die einen anderen Nachnamen nutzte, unterhalten. Zu Weihnachten habe er Kekse von ihr geschenkt bekommen. Klette habe aber nur eher oberflächliche Kontakte zur Nachbarschaft gepflegt.

GdP sieht vernetzte linksextreme Szene

Nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei sei die Festnahme in Berlin-Kreuzberg kein Zufall. Die GdP hat sie als Beleg für eine weiterhin vernetzte linksextreme Szene bezeichnet. „Dass sich die Gesuchte in Kreuzberg aufhielt, ist ein weiterer Beleg dafür, dass Berlin nach wie vor eine Hochburg für eine gut vernetzte bundesweit und global agierende linksextreme Szene ist“, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. „Die Festnahme einer Top-Terroristin wie Daniela Klette zeigt, dass der Rechtsstaat nicht locker lässt und nach Jahrzehnten der Suche alles dransetzt, um jene zur Rechenschaft zu ziehen, die unser demokratisches Zusammenleben gefährden wollen.“

Experte: Chance, Licht ins Dunkel zu bringen

Der RAF-Experte Butz Peters hofft nun auf eine weitreichende Aufklärung der Taten. „Das war ein langer Weg, nach Klette wurde über 30 Jahre lange gesucht“, sagte Peters am Dienstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Jetzt besteht die Chance, Licht ins Dunkel der Taten der dritten RAF-Generation zu bringen.“ Er rechne damit, dass die Ermittelnden der 65 Jahre alten Klette nun „die Kronzeugenregelung schmackhaft machen“, sagte Peters, der als Anwalt arbeitet und mehrere Bücher über die RAF geschrieben hat. „Dann muss sie sich entscheiden.“

Vorwurf des versuchten Mordes

Die Behörden werfen Staub, Klette und Garweg versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Die Tatorte lagen demnach in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Überfälle nicht politisch motiviert waren. Die Beschuldigten sollen die Taten begangen haben, um an Geld zu gelangen. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft Verden am 14. Februar Hinweise zu früheren Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ erbeten.

Hinweise auf Ernst-Volker Staub bestätigten sich nicht

In Wuppertal wurde am 18. Februar der Hauptbahnhof weiträumig abgesperrt und schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei holten einen Mann aus einem Zug, weil ein Augenzeuge ihn für einen gesuchten Ex-RAF-Terroristen gehalten hatte. Der Verdacht, es handele sich um Ernst-Volker Staub, bestätigte sich aber nicht.

Sogenannte dritte RAF-Generation

Staub, Klette und Garweg werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet. Vertreter:innen der Generation sollen den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben. Rohwedder war am 1. April 1991 in Düsseldorf in seinem Haus am Schreibtisch erschossen worden. Das RAF-Kommando hatte ihn aus einer Kleingartenlage und mehr als 60 Metern Entfernung ins Visier genommen. Es war der letzte RAF-Mordanschlag.

SAT.1 REGIONAL/dpa