Domenika Mayer gewinnt Hannover Marathon mit neuem Streckenrekord

13. April 2026
Erneut deutsche Marathon-Meisterin: Domenika Mayer aus Regensburg. (Archivbild) Michael Kappeler/dpa

Olympia-Läuferin Domenika Mayer hat zum vierten Mal den Hannover Marathon (Niedersachsen) gewonnen und ist damit auch neue deutsche Meisterin über die 42,195-Kilometer-Distanz. Die 35-Jährige von der LG Telis Finanz Regensburg siegte mit dem Streckenrekord von 2:21:26 Stunden vor Fabienne Königstein von Hannover 96 (2:24:31).

Bei den Männern wurde Tom Thurley von Munich Athletics nach Bronze 2023 und 2025 sowie Silber 2024 zum ersten Mal deutscher Meister. Der 32-Jährige lief in 2:11:02 Stunden eine persönliche Bestzeit und belegte damit Platz sechs des gesamten Rennens. Als Erster kam der Kenianer Maru Kibet Thomas nach 2:07:53 Stunden ins Ziel.

„Es ist genau das, was ich mir vorgenommen habe. Persönliche Bestzeit, mein erster deutscher Meistertitel – mehr hätte ich heute nicht erreichen können“, sagte Thurley dem NDR. Der WM-Zweite und 2024-Sieger Amanal Petros von Hannover 96 fehlte diesmal bei seinem Heimspiel.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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