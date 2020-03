Corona-Krise in Norddeutschland: Gabenzaun als Hilfe für Obdachlose

Das Coronavirus hat weltweit für Chaos gesorgt, aber zugleich auch eine Welle der Solidarität losgelöst. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktionen, bei denen Menschen sich gegenseitig unterstützen. Nun wurde auch eine Maßnahme ins Leben gerufen, die Obdachlosen in Norddeutschland helfen soll: der Gabenzaun.

„Noch nie war es wichtiger, dass wir einander helfen“

Mit einem sogenannten Gabenzaun wollen Menschen in Hamburg Obdachlosen helfen. „Liebe Nachbarn, aufgrund der Corona-Krise erleben wir derzeit eine schwierige Situation“, heißt es in einem Schreiben an dem Zaun im Stadtteil Eimsbüttel. „Doch noch nie war es wichtiger, dass wir einander helfen.“ Gerade in der jetzigen Krisensituation kämen vor allem obdachlose Menschen noch schwerer an Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Ähnliches. Wer möchte, könne diese Artikel nun in eine Plastiktüte packen und an den Zaun hängen. Ein Stift, um die Tüten zu beschriften und aufzuschreiben, was sich in der Tüte befindet, hängt auch aus.

So kann jeder mitmachen

Weil die Spenden nicht nass werden dürfen, sollten die Gaben gut verpackt sein. Um die Güter erkenntlich zu machen und zu schützen, eignet sich dafür am besten eine Abfalltüte. Mit den Henkeln können die Tüten somit gut an dem Zaun angebracht werden. Falls es sich um Kleidung handelt, ist ein gut lesbares Schild sehr hilfreich. So können die Suchenden direkt die passende Kleidergröße finden. Aber Achtung: Es wird nur das aufgehängt, was man noch tragen und nutzen kann. Es geht darum, Notstände zu lindern und nicht darum, seinen Müll abzuladen.

Gabenzaun am Hamburger Hauptbahnhof

Am Anfang der Woche hingen bereits viele Tüten mit Zahnpasta, Äpfeln, Schokoriegeln und Kleidung an dem Zaun. Eine ähnliche Aktion gibt es seit einigen Jahren am Hamburger Hauptbahnhof. Das Projekt läuft bereits seit 2017 und ist für viele Menschen ohne Obdach zu einer willkommenen Stütze geworden. Der Zaun, der vorerst errichtet wurde, um Obdachlose fernzuhalten, hat sich für sie zu einer Anlaufstelle entwickelt. Die Idee wurde sofort angenommen. „Wir haben Tage, an denen locker 60 Beutel den Besitzer wechseln“, schreibt einer der Initiatoren des Gabenzauns uns auf Facebook.

Gabenzaun in anderen Städten

Auch in anderen Städten in Norddeutschland ist die Solidarität in den verschiedenen Kiezen zu spüren. In Kiel haben sich viele Helferinnen und Helfer über die sozialen Medien zusammen vereint, um die Idee von einem Gabenzaun selbst umzusetzen. Innerhalb von Facebook-Gruppen rufen die Menschen dazu auf, die Tüten mit Kleidung und Hygieneartikel zu füllen. Auch in anderen Städten wie Berlin, Dortmund oder Bochum hat sich die Idee von dem Gabenzaun längst weiterverbreitet.

Prekäre Situation wegen Coronavirus

Aufgrund des Coronavirus sind die Straßen leer und Obdachlose haben kaum eine Möglichkeit, zu betteln, Pfandflaschen zu sammeln oder auf eine hilfsbereite Geste zu hoffen.

Der Gabenzaun soll diese Lücke schließen und Menschen ohne Zuhause mit lebensnotwendigen Dingen versorgen. Wer nicht dazu in der Lage ist, die Sachspenden direkt an dem Zaun anzubringen, kann sich auch über Geldspenden an dem Projekt beteiligen.

Marit Langschwager / mit dpa