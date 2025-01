Durch das Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Twitter.

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Sascha Zverev hat in der Nacht zu Freitag zum ersten Mal das Finale der Australian Open erreicht. Mit einem Sieg am Sonntag könnte er seinen Grand-Slam-Fluch abschütteln und zum ersten Mal die Australien Open gewinnen.

Halbfinale: Djokovic gab verletzt auf

In seinem neunten Grand-Slam-Halbfinale konnte Zverev den zehnfachen Australian Open-Sieger Novak Djokovic im Melbourne Park im Tiebreak im ersten Satz bezwingen. Nachdem er den Ball durch einen ins Netz gegangenen Vorhandvolley abgegeben hatte, wechselte Djokovic – dessen linker Oberschenkel von Beginn an schwer bandagiert war – sofort auf die gegnerische Seite des Netzes und kassierte 7-6(5), ret. Djokovic gab aufgrund einer Verletzung am linken Bein dann das Match auf.

„Novak Djokovic ist jemand, der diesem Sport in den letzten 20 Jahren absolut sein ganzes Leben gegeben hat“, sagte Zverev – übersetzt auf Deutsch – in einem Interview mit der Australian Open. „Er hat dieses Turnier mit einem Bauchmuskelriss und erneut mit einem Oberschenkelriss gewonnen. Wenn er dieses Tennismatch also nicht fortsetzen kann, kann er dieses Tennismatch wirklich nicht fortsetzen.“

In einem Duell zwischen den beiden früheren Olympiasiegern vergaben beide in den ersten acht Spielen Breakbälle, bevor der Hamburger seinen fünften Schlag und die Chance zum Aufschlag schaffte.

„Ich fand, dass der erste Satz auf ziemlich hohem Niveau war“, sagte Zverev. „Im Tiebreak war er nicht so gut unterwegs wie vorher im ersten Satz. Wir hatten körperliche Ballwechsel, [aber] im Tiebreak hatte er meiner Meinung nach etwas mehr zu kämpfen.“

„Einerseits bin ich glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen, im Finale eines Grand Slam, aber andererseits gibt es auf der Tour niemanden, den ich mehr respektiere als Novak. Er war einer meiner engsten Freunde auf der Tour. Ich habe letztes Jahr nach Shanghai stundenlang mit ihm gesprochen, als ich mental ein bisschen zu kämpfen hatte. Ich wollte, dass es ein hartes Fünf-Satz-Match wird, aber so ist es nun einmal. Er hat dieses Turnier zehnmal gewonnen und ich habe nichts als Respekt vor ihm.“, sagte Zverev im Interview mit dem Reporter der Australian Open.

Finalpartie gegen Jannik Sinner oder Ben Shelton

Zverev wird am Sonntag entweder gegen Titelverteidiger Jannik Sinner oder Ben Shelton antreten. Wer das Halbfinale gewinnt, entscheidet sich am Freitagabend.

