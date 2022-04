Am Samstag brannten im Emsland 3.000 Quadratmeter Wald. Am Dienstag mussten Feuerwehrleute auf den Brocken im Harz ausrücken, weil es dort auf einer Fläche von einem Hektar brannte. Am Mittwoch kam es zu einem Waldbrand in Klein Kühren im Landkreis Lüchow-Dannenberg, der von den örtlichen Feuerwehren gelöscht werden konnte.

Die Waldbrandgefahr in Niedersachen liegt in den meisten Teilen des Landes bei einem Index von zwei, im Bereich der Lüneburger und östlichen Heide liegt der bei drei bis vier. Die Skala hat insgesamt fünf Warnstufen und der Index wird täglich aktualisiert. Die Warnzentrale der Landesforsten in Lüneburg hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Allein am Mittwoch wurden dort schon 19 Brände durch die Kameraüberwachung gesichtet und der Feuerwehr gemeldet.

Die Landesforsten versuchen, die Struktur der Wälder zu verändern und schnell brennbare Kiefern durch Laubbäume auszutauschen. Aber das wird Jahre dauern. Weiterhin gilt es, Waldbrände zu vermeiden. Man sollte also kein Feuer im Wald machen und keine Kippen aus dem Fenster werfen – das ist der dringende Appell von Waldbesitzern und Feuerwehren.