In Hamburg-Barmbek sorgt die „St. Georg“ für neugierige Blicke der Anwohnenden: Auf dem Platz direkt am Wasser wird das Schiff aktuell repariert. Und es ist nicht irgendein Schiff – die St. Georg ist ein Dampfer, laut Betreiberverein sogar der älteste in ganz Deutschland. In so hohem Alter kann es auch mal zu einem Loch im Rumpf kommen.