Vor ziemlich genau 60 Jahren eröffnete Hamburgs erstes Einkaufszentrum: das Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf – oder einfach „EEZ“, wie viele Menschen im Hamburger Westen sagen. Damals war das Konzept eine kleine Revolution: zahlreiche Geschäfte vereint an einem Ort, ganz nach dem Vorbild amerikanischer Shopping-Malls. Auch wenn das EEZ heute mit den bekannten Problemen des Einzelhandels und vieler Einkaufszentren zu kämpfen hat, bleibt es im Hamburger Westen eine echte Institution.