Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vor ziemlich genau 60 Jahren eröffnete Hamburgs erstes Einkaufszentrum: das Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf – oder einfach „EEZ“, wie viele Menschen im Hamburger Westen sagen. Damals war das Konzept eine kleine Revolution: zahlreiche Geschäfte vereint an einem Ort, ganz nach dem Vorbild amerikanischer Shopping-Malls. Auch wenn das EEZ heute mit den bekannten Problemen des Einzelhandels und vieler Einkaufszentren zu kämpfen hat, bleibt es im Hamburger Westen eine echte Institution.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:08 Min.

Alkohol am Steuer: Klinikprojekt warnt Schüler:innen vor tödlichen Folgen

07.05.2026 17:21 Uhr

4.200 Unfälle in Niedersachsen standen im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Bei acht tödlichen Unfällen war Alkohol die maßgebliche Ursache. Rund 100 Schüler:innen wurden...

Video03:03 Min.

Stromnetze überlastet: Wärmepumpen und Wallboxen werden zum Problem

07.05.2026 17:12 Uhr

Bei der Energiewende in Schleswig-Holstein laufen offenbar zwei zentrale Entwicklungen noch nicht zusammen: Die Zahl der Wärmepumpen und Wallboxen steigt stetig – ganz im Sinne der politischen...

Video04:56 Min.

So geht Passwortsicherheit: Expertentipps zum Welt-Passwort-Tag

07.05.2026 16:46 Uhr

Ein Passwort sollte leicht zu merken und gleichzeitig sicher sein. Denn Hacker erkennen längst typische Muster in Zeichenfolgen oder testen Passwörter automatisiert millionenfach durch. Doch was macht...

Video03:05 Min.

25 Jahre Herbert Gerisch-Stiftung: Moderne Kunst mitten in Neumünster

07.05.2026 15:55 Uhr

Seit einem Vierteljahrhundert setzt sich die Herbert Gerisch-Stiftung dafür ein, zeitgenössische Kunst zu fördern und vor allem nach Neumünster (Schleswig-Holstein) zu holen. Die Villa Wachholtz und ihr...

Video03:49 Min.

20 Jahre Helene Fischer: Superstar kommt mit Jubiläumstour nach Hannover

07.05.2026 14:53 Uhr

Seit 20 Jahren steht Helene Fischer auf der Bühne. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Zum Jubiläum geht der...

Video02:34 Min.

Erdbeersaison startet in Schleswig-Holstein – erste Früchte reif

07.05.2026 13:54 Uhr

Die Erdbeersaison hat begonnen. Etwas später als im vergangenen Jahr werden nun die ersten Früchte geerntet. Bis zu 12.000 Tonnen Erdbeeren werden jährlich in Schleswig-Holstein regional produziert....

Zur Startseite