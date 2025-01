112. Geburtstag: Hamburgerin Ottilie Reimers ist eine der ältesten Deutschen

Ottilie Reimers feiert ihren 112. Geburtstag. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sie wurde noch vor dem Ersten Weltkrieg in Hamburg geboren: Ottilie Reimers hat ihren 112. Geburtstag in Großhansdorf (Kreis Stormarn) gefeiert. Dort gab es ihr zu Ehren einen Sektempfang in ihrer Seniorenwohnanlage.

„Ottilie Reimers ist eine der, wenn nicht die älteste lebende Deutsche. Ich freue mich sehr, dass sie sich mit ihren 112 Jahren noch so guter Gesundheit erfreut, so rüstig ist und ihren Alltag selbstständig gestalten kann“, sagte André Aue, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rosenhof Seniorenwohnanlagen.

Beruf, Ehe und die Rückkehr nach Norddeutschland

Geboren wurde Reimers, geborene Frick, den Angaben zufolge am 30. Januar 1913 in Hamburg-Eilbek. Nach dem Besuch der Handelsschule absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete anschließend als Sekretärin in einem Verlag. In ihrem späteren Berufsleben machte sich Reimers mit zwei Läden für Zeitschriften, Tabakwaren sowie Lotto selbstständig und lernte dort ihren späteren Mann kennen.

Mit ihm lebte Reimers nach ihrer Pensionierung zehn Jahre in den österreichischen Alpen. Der Ehemann starb bereits 1982. Reimers kehrte nach Deutschland zurück und wohnte in Bad Bevensen in Niedersachsen. 2019 entschied sich die damals 106-Jährige für einen Umzug in den Rosenhof.

Nach Angaben der dortigen Verantwortlichen führt die Seniorin, die gerne Zeitung liest, noch ein sehr eigenständiges Leben. Sie bereite ihr Frühstück und Abendessen in ihrem Apartment zu, gehe spazieren und erledige kleinere Einkäufe mit Hilfe eines Rollators selbst.

SAT.1 REGIONAL/dpa