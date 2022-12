Zweitligist St. Pauli trennt sich von Trainer Schultz

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Cheftrainer Timo Schultz freigestellt. Das Präsidium sei damit einstimmig der Empfehlung der sportlichen Leitung gefolgt. Co-Trainer Fabian Hürzeler wird zunächst das Training leiten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann bezeichneten die Trennung darin als eine schwere, aber notwendige Entscheidung.

Der FC St. Pauli hat Cheftrainer Timo #Schultz sowie Co-Trainer Loic Favè von ihren Aufgaben entbunden. Das Präsidium folgte einstimmig der Empfehlung der sportlichen Leitung, einen Wechsel an der Trainerposition vorzunehmen. Co-Trainer Fabian Hürzeler übernimmt vorerst. #fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 6, 2022

Ex-Profi Schultz hatte den Kiezclub im Juli 2020 übernommen und war in der vergangenen Saison in einem engen Rennen am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Die bisherige Spielzeit war von durchwachsenen Leistungen geprägt. Die Hamburger stehen derzeit auf dem 15. Tabellenrang – punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang.

Mit dpa